Près de Tôtes. Un couple septuagénaire pris en charge par les secours après avoir inhalé un mélange de vinaigre blanc et d'eau de javel

L'incident a eu lieu vers 13h, jeudi 22 janvier, au sein de la résidence Albert Malet située à Saint-Ouen-Du-Breuil entre Rouen et Dieppe. Selon le centre d'incendie et de secours, un homme de 78 ans et une femme de 75 ans résidant dans l'habitation, ont inhalé un mélange de vinaigre blanc et d'eau de javel diluée. Une fois sur place, les pompiers ont pris en charge les deux victimes puis ont effectué des relevés de mesures avant de ventiler les lieux pour faire sortir les émanations toxiques.

Une dizaine de pompiers mobilisés

Après bilan, la femme âgée de 75 ans a été emmenée en état d'urgence relative vers le centre hospitalier de Dieppe, tandis que l'homme a été laissé sur place. Une dizaine de sapeurs-pompiers ont pris part à l'opération avec l'appui d'une unité spécialisé dans le risque Nucléaire radiologique biologique chimique (NRBC).