Sécurité. La Normandie décroche une troisième place sur un podium national qui rassure

Sécurité. La Normandie s'illustre dans une récente étude nationale sur les comportements des automobilistes, publiée mardi 20 janvier 2026. Sans être en tête du classement, la région atteint la troisième place d'un podium rassurant, lié à un geste essentiel de sécurité routière : le port de la ceinture de sécurité, devenu un véritable réflexe pour une large majorité de conducteurs normands.

Publié le 22/01/2026 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
La Normandie sur un podium national lié à la sécurité routière. - Anton Luzhkovsky - Unsplash

Discrète mais efficace. La Normandie s'invite parmi les régions françaises les plus exemplaires en matière de port de la ceinture de sécurité. Une troisième place nationale, partagée avec une autre région, l'Occitanie, qui confirme l'ancrage de ce geste simple mais vital dans les habitudes locales.

Ce classement, mené par Volvo avec l'IFOP, ne récompense pas une performance ponctuelle, mais bien une culture du réflexe, installée dans le quotidien des automobilistes normands.

Le port de la ceinture, un automatisme bien ancré en Normandie

A l'échelle nationale, attacher sa ceinture est aujourd'hui un automatisme largement intégré. Mais certaines régions se distinguent par une régularité encore plus marquée.
La Normandie fait partie de ces territoires où la ceinture de sécurité est perçue comme un réflexe non négociable, et non comme une contrainte.

Un comportement qui place la région dans le haut du classement, loin des zones où les relâchements restent plus fréquents.

Trajets courts : une vigilance normande au-dessus de la moyenne

Les petits déplacements sont souvent synonymes de relâchement. Pourtant, en Normandie, même les trajets de proximité semblent abordés avec sérieux.
Les automobilistes normands déclarent moins souvent oublier leur ceinture sur les courtes distances que dans de nombreuses autres régions françaises.

Un signe fort, quand on sait que les accidents ne font pas la différence entre un trajet de cinq minutes et un long parcours.

A toutes les places, un rapport plus mature à la sécurité

Autre enseignement de l'étude : la vigilance selon la place occupée dans le véhicule. Si ce point reste un angle mort dans certaines régions, la Normandie affiche là encore de meilleurs réflexes que la moyenne nationale.

A l'avant comme à l'arrière, le port de la ceinture est mieux intégré, traduisant une approche plus globale et cohérente de la sécurité routière.

Une troisième place qui rassure, sans inviter au relâchement

Cette troisième marche du podium ne signe pas une fin en soi. Elle rappelle surtout que la Normandie fait partie des régions où la prévention fonctionne, grâce à des habitudes solides et une conscience collective du risque.

Un résultat encourageant, à consolider dans le temps, car en matière de ceinture de sécurité, chaque trajet compte.

