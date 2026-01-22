Seine-Maritime. Bijoux, tableaux… Ils viennent estimer vos trésors de famille

Dans son grand cabas rayé, Gérard a ramené tout un tas de trésors. "La vie n'est pas facile actuellement, donc j'espérais avoir un petit revenu complémentaire en début d'année", confie cet habitant de Bolbec, venu faire estimer gratuitement ses objets au Havre, jeudi 22 janvier. Installé dans les salons de l'hôtel Mercure, le commissaire-priseur de la maison parisienne Neo Enchères a examiné bijoux, livres anciens, pièces de monnaie et même une lettre de Napoléon. Hélas, le Bolbécais est reparti un peu déçu. "Il m'a expliqué que la lettre n'était pas signée 'Nap', qu'elle avait plutôt été rédigée par un aide de camp de Napoléon." La bague de mariage de sa grand-mère, elle, a été estimée entre 800 et 1 200€, moins qu'une évaluation précédente faite par un joaillier.

Valeur sentimentale, valeur pécuniaire…

Les estimations sont gratuites et confidentielles et le métier est réglementé, rappelle Me Marcos Eliades : "Nous avons une déontologie stricte, nous sommes là pour donner un prix juste et conseiller au mieux." Les objets qui défilent devant ses yeux ont une forte valeur sentimentale, doublée parfois d'une valeur pécuniaire. "Mais je dis toujours aux gens que nous ne sommes jamais pressés", poursuit l'expert. Il n'est pas obligatoire de mettre l'objet estimé en vente, même si certaines estimations réservent de belles surprises, comme cette minaudière estimée mercredi à Caen, signée par une grande maison de joaillerie, "qui pourrait se vendre plus de 20 000€ aux enchères, un véritable trésor !".

Neo Enchères termine sa semaine normande à Rouen, vendredi 23 janvier. Plus d'infos ici.

Une journée d'expertise gratuite au Havre Impossible de lire le son.

Pratique. Les estimations gratuites se poursuivent vendredi 23 janvier à Rouen, de 9h à 18h, à l'hôtel Mercure, 12 avenue Aristide Briand. Prise de rendez-vous conseillée.