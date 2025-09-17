Normandie. Les prévisions de la SNCF pour la journée de grève du 18 septembre

La journée de grève interprofessionnelle du jeudi 18 septembre aura un impact dans le secteur des transports. Outre les réseaux de transports en commun, comme LiA au Havre, la circulation des trains sera perturbée sur les lignes normandes du réseau Nomad train, opérées par SNCF Voyageurs.

Certaines lignes "très perturbées"

Un train sur trois ne circulera pas sur les lignes Krono +, c'est-à-dire les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Trouville/Deauville.

Sur les autres lignes, la SNCF annonce "des adaptations, avec un niveau d'impact qui variera d'une ligne à l'autre." La circulation sera "très perturbée" sur les lignes Paris-Granville, Caen-Alençon-Le Mans-Tours, Caen-Rennes, Rouen-Amiens-Lille, Caen-Cherbourg et Lisieux-Trouville/Deauville.

Il est conseillé, avant tout déplacement, de vérifier la circulation des trains à partir de ce mercredi, à 17h sur les sites et applications SNCF Nomad Train, SNCF Connect ou toute autre application de mobilité. Plusieurs fiches horaires sont déjà en ligne sur le site dédié à cette journée de perturbations.

A noter que le TGV Le Havre – Marseille circule normalement.