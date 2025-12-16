En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Municipales 2026. Philippe Crinon officialise sa candidature pour la mairie de Port-Bail-sur-Mer

Politique. Dimanche 14 décembre, Philippe Crinon a lancé sa candidature à la mairie de Port-Bail-sur-Mer pour les prochaines élections municipales en mars 2026.

Publié le 16/12/2025 à 18h05 - Par Julien Rojo
Philippe Crinon se porte candidat pour les municipales 2026 à Port-Bail-sur-Mer. - Julien Rojo

La course pour la mairie de Port-Bail-sur-Mer a commencé. Un premier candidat, Philippe Crinon, a fait connaître dimanche 14 décembre sa liste "sans étiquette" pour les élections prévues en mars prochain. Le candidat se présente comme "très engagé dans la vie locale et associative de la commune" depuis plusieurs années. Sa liste est en cours de finalisation, mais elle comporte plusieurs conseillers municipaux de la liste non majoritaire sortante. "Elle a été construite autour des compétences qui sont nécessaires pour assurer un avenir serein aux habitants de la commune nouvelle de Port-Bail-sur-Mer", poursuit Philippe Crinon.

Quels sont ses principaux projets ?

Le candidat doit revenir plus en détail prochainement sur la composition de sa liste et sur son programme. Cependant, cet expert en marketing indique que "les projets structurants porteront notamment sur l'aménagement des entrées de bourg, tant au niveau de la sécurité que de la praticabilité et de l'esthétique, la finalisation des lotissements, nécessaires au développement d'une population jeune, le devenir du Domaine des Pins…". Le maintien des commerces et des associations serait "le fil rouge" de son potentiel mandat. Philippe Crinon souhaite maintenir le taux d'impôts locaux actuel. Il espère "un travail efficace" avec la communauté d'agglomération du Cotentin, le Conseil départemental, la Région et les communes voisines. Autre souhait : "Une forte avancée dans la manière de gérer" la commune nouvelle, tout en ne négligeant pas "l'antériorité historique" des anciennes communes de Port-Bail, Saint-Lô-d'Ourville et Denneville.

