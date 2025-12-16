En ce moment bandaids Katy PERRY
Calvados. La présence de la grippe aviaire s'intensifie dans le département : la préfecture met en place des mesures

Santé. La préfecture du Calvados a annoncé, mardi 16 décembre, la mise en place de zone de protection et de surveillance dans le département. Cette action est mise en place après le signalement de cas de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP).

Publié le 16/12/2025 à 09h39, mis à jour le 16/12/2025 à 09h53 - Par Léo Besselievre
Des mesures ont été adoptées dans une partie du Calvados pour lutter contre la grippe aviaire. - Evelyne Vignals

A la suite de la détection de plusieurs cas de grippe aviaire dans un élevage de volailles à Lison, vendredi 12 décembre dernier, la préfecture a annoncé, ce mardi 16 décembre, l'instauration d'une zone de protection et d'une zone de surveillance dans le département. Plusieurs communes sont sous les projecteurs.

Huit communes du Calvados concernés

Sont impliqués dans la zone de protection, à savoir les zones qui seront scrutées au peigne fin sur trois kilomètres autour du foyer, les communes de :
- Cartigny-l'Epinay
- Lison
- Saint-Marcouf
- Sainte-Marguerite-d'Elle

Sont, quand à elles, impliquées dans la zone de surveillance, sur une distance de dix kilomètres, les communes de:
- Bernesq
- Bricqueville
- Cartigny-l'Epinay
- Colombières
- La Folie
- Isigny-sur-Mer
- Lison
- Le Molay-Littry
- Monfréville
- Saint-Marcouf
- Sainte-Marguerite-d'Elle
- Saint-Martin-de-Blagny
- Tournières 

Une vigilance accrue sur un mois au moins

La préfecture a déjà procédé à une opération de dépeuplement de 8 500 volailles dans l'élevage touché par la grippe aviaire quelques jours après sa détection, lundi 15 décembre. Une opération de nettoyage et de désinfection a également été mené. Les zones de protection seront levées d'ici 21 jours, si les conditions le permet, 30 jours pour celles de surveillance. Les détenteurs de volailles doivent appliquer strictement les mesures de biosécurité : mise à l'abri ou isolement des oiseaux pour éviter tout contact avec la faune sauvage, alimentation et abreuvement uniquement à l'intérieur, accès interdit aux points d'eau non protégés, port de vêtements et chaussures dédiés, et surveillance quotidienne des animaux avec signalement immédiat en cas de symptôme.

Le préfet du Calvados appelle à une vigilance accrue des éleveurs et vétérinaires. La surveillance des oiseaux sauvages morts est renforcée et doit être déclarée à l'Office français de la biodiversité. La consommation de produits à base de volaille ne présente toutefois aucun risque pour la santé humaine.

