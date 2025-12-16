En ce moment bandaids Katy PERRY
Sécurité. Un important incendie s'est déroulé à l'est de Cherbourg, à Teurtheville-Bocage, mardi 16 décembre. 21 sapeurs-pompiers ont été déployés pour l'éteindre.

Publié le 16/12/2025 à 10h34 - Par Julien Rojo
Cotentin. Un incendie de bâtiment mobilise 21 pompiers
21 pompiers étaient mobilisés, mardi 16 décembre à l'est de Cherbourg pour un feu de dépendance. - Illustration-SDIS 50

Un important incendie s'est produit mardi 16 décembre en début de matinée, dans le Cotentin, à Teurtheville-Bocage, à l'est de Cherbourg. Une dépendance de 100m² a pris feu au lieu-dit La Mare. Les secours ont déployé d'importants moyens pour contenir le feu : 21 sapeurs-pompiers de Montebourg, Saint-Pierre, Valognes, Saint-Vaast-la-Hougue et Cherbourg. Deux lances ont permis de terrasser les flammes. Le bâtiment étant isolé, l'incendie n'a pas fait de victime.

