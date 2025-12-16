Cotentin. Un incendie de bâtiment mobilise 21 pompiers

Un important incendie s'est produit mardi 16 décembre en début de matinée, dans le Cotentin, à Teurtheville-Bocage, à l'est de Cherbourg. Une dépendance de 100m² a pris feu au lieu-dit La Mare. Les secours ont déployé d'importants moyens pour contenir le feu : 21 sapeurs-pompiers de Montebourg, Saint-Pierre, Valognes, Saint-Vaast-la-Hougue et Cherbourg. Deux lances ont permis de terrasser les flammes. Le bâtiment étant isolé, l'incendie n'a pas fait de victime.