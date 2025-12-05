Manche. Des explosions entendues dans le Cotentin : les pompiers luttent contre un feu de grange

Les pompiers de la Manche ont déployé d'importants moyens, jeudi 4 décembre en fin de journée, à Gonneville-Le Theil, à l'est de Cherbourg. Une grange, située sur la route du Gros Chêne, avait pris feu. Des explosions se sont produites dans le bâtiment de 50m² à cause de la présence de bouteilles de gaz. 21 sapeurs-pompiers, issus de Cherbourg, Saint-Pierre-Eglise, Tourlaville et Valognes ont réussi à maîtriser l'incendie vers 18h20 avec l'appui de trois lances à eau. Ils ont ainsi évité la propagation des flammes à trois maisons accolées.

