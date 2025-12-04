En ce moment Can't stop the feeling Justin TIMBERLAKE
[Photos + vidéo] Manche. Ils vont défendre la France : en immersion chez les apprentis matelots de Cherbourg

Sécurité. 800 jeunes sont formés chaque année à l'Ecole des matelots de Querqueville. Ces élèves de 17 à 30 ans suivent une formation de sept semaines pour pouvoir rejoindre la Marine nationale. Ils s'entraînent également sur le terrain.

Publié le 04/12/2025 à 14h24, mis à jour le 04/12/2025 à 15h26 - Par Julien Rojo
Le lieutenant de vaisseau Emilie Lahaye est le commandant de l'Ecole des matelots de Cherbourg. - Julien Rojo

Plage de Querqueville, 8h du matin. Une colonne de 75 apprentis matelots et leurs encadrants marchent d'un bon pas sur le bord de mer, malgré le vent et le froid. Ces jeunes élèves ont tous entre 17 et 30 ans. Ils participent à une formation rémunérée de sept semaines à Cherbourg pour intégrer, à terme, la Marine nationale. Ce jeudi 4 décembre matin, les futurs marins s'entraînent à l'extérieur. "L'objectif est de les aguerrir, d'en faire des marins combatifs prêts à la vie en équipage", explique le lieutenant de vaisseau Emilie Lahaye, commandant de l'Ecole des matelots de Cherbourg. L'établissement est l'un des deux sites, avec Toulon, à former les futurs membres de la Marine. 800 militaires en sortent diplômés chaque année.

Faire esprit de corps

Camouflage sur le visage et fusil factice dans les mains, les élèves se divisent en trois groupes. Certains se préparent à prendre la mer à bord d'un zodiac, "On va leur expliquer comment fonctionne l'embarcation, la navigation en groupe et terminer par une petite course entre les équipes", détaille l'instructeur Maxime.

Les apprentis s'apprêtent à prendre la mer.Les apprentis s'apprêtent à prendre la mer. - Julien Rojo

"Si la France me le demande, j'irai"

Deux autres groupes d'apprentis vont apprendre des techniques de combat, et d'autres à se déplacer en toute discrétion sur le modèle des fusiliers marins. Adrien écoute attentivement les consignes de son instructeur. S'engager est une tradition familiale dans sa famille : après son grand-père, son beau-père, et sa sœur, c'est à son tour d'adopter la vie militaire. "Je m'attendais à cet esprit d'aguerrissement et esprit d'équipage à avoir. On sera peut-être amené à partir ensemble sur de longues missions en mer. Si la France me le demande, j'irai", répond l'apprenti de 20 ans, titulaire d'un bac pro en chaudronnerie industrielle.

Lors de cette promotion, 75 jeunes de 17 à 30 ans se forment à la vie militaire.Lors de cette promotion, 75 jeunes de 17 à 30 ans se forment à la vie militaire. - Julien Rojo

Des jeunes de tous horizons participent à la formation.Des jeunes de tous horizons participent à la formation. - Julien Rojo

"La Marine recrute, mais elle forme aussi ses marins. On accueille tous les jeunes qu'ils veulent s'engager", poursuit le lieutenant de vaisseau Emile Lahaye. Une fois leur formation terminée, les matelots peuvent signer un contrat de 2 à 4 ans dans la Marine nationale. Selon leur contrat, certains poursuivront une formation d'officier.

Les futurs marins pourront signer un contrat de 2 à 4 ans à l'issue de leur formation.Les futurs marins pourront signer un contrat de 2 à 4 ans à l'issue de leur formation. - Julien Rojo

Galerie photos
