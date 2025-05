A Rouen, l’armée de Terre recrute avec le CIRFA

Une grande variété de carrières dans l'armée de Terre

Avec pas moins de 16 000 postes à pourvoir (117 spécialités dans 16 domaines) sur tout le territoire national, l’armée de Terre ne manque pas d’opportunités.

Outre les cadres, elle recrute en particulier dans des domaines techniques : informatique et télécom, cyber sécurité, logistique, transport, comptabilité ou communication digitale du Bac Pro au Bac + 5.



Comment postuler ?

La première prise de contact s’effectue sur sengager.fr ou dans un Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA).

Les postulants doivent être de nationalité française et avoir effectué leur journée défense et citoyenneté (JDC). L’armée de Terre recrute et forme à partir de 17 ans et demi (autorisation parentale) jusqu’à 32 ans.

Après deux rendez-vous pour affiner le projet, chaque candidat est convoqué pour deux jours d’évaluation : bilan médical, tests sportifs et psychotechniques et entretien individuel. Selon les résultats et les choix de spécialité, les conseillers ajustent le projet professionnel en regardant les postes offerts.

Chaque recrue bénéficie d’un cursus en formation continue avec une rémunération.

Sur sélection, des allocations financières (3000 à 10 000 euros par an) sont également proposées, en fonction du niveau d’étude. En contrepartie, le candidat s’engage à servir dans l’armée de Terre une fois formé.

Chaque soldat peut par la suite renouveler son premier contrat sous conditions ou bénéficier d'une aide à la reconversion civile dès 4 ans de service.



Des formations complètes

La nouvelle École militaire préparatoire technique (EMPT) propose une scolarité en internat. Elle combine durant 2 ans formation militaire et formation académique et professionnelle.

À l’issue de la formation, les élèves passent leur bac pro ou technologique dans la filière choisie et signent un contrat d’engagé volontaire sous-officier (EVSO).

A Saint-Cyr-l’Ecole, le lycée militaire propose un BTS en cyberdéfense de haut niveau (via Parcoursup). Le ministère des Armées vise l’embauche de près de 2000 cyber-combattants d’ici 2025.

Un accompagnement individualisé

« Nous sommes une équipe soudée de conseillers en recrutement », affirme l'adjudant-chef David, chef du CIRFA de Rouen.

Nous accompagnons chaque candidat individuellement tout au long de son recrutement. Nous les sélectionnons et les orientons selon leurs compétences, souhaits et conditions physique et psychologique. Il y a aussi des agréments spécifiques, par exemple pour la haute montagne, le pilotage d’hélicoptère, les musiciens...

Depuis le début de l’année, 56 contrats ont été signés. La motivation et l’exigence comptent beaucoup. Notre offre est tellement vaste que chacun peut trouver sa voie. C’est l’opportunité d’apprendre un métier, de se former sur toute sa carrière, et d’accéder à l’escalier social qu’offre notre institution. »



Pour toute question autour des métiers et carrières militaires, des soldats ambassadeurs répondent sur sengager.fr/ambassadeurs.

Plus de renseignements :



Facebook : Armée de Terre Recrute

Instagram : Cirfa.Normandie

TikTok : armeedeterrerecrute