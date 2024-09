Cherbourg. L'armée de Terre s'installe au CIRFA

Lundi 26 août, le CIRFA de Cherbourg a accueilli deux sous-officiers de l'armée de Terre qui assureront désormais un accueil quotidien des futures recrues. Ainsi, les jeunes qui veulent rejoindre l'armée de Terre n'auront plus besoin d'aller jusqu'à Saint-Lô pour rencontrer des gradés.

L'armée de Terre en pays marin

Jusqu'à présent, la permanence du CIRFA était tenue par des officiers de la Marine. L'armée de Terre et l'armée de l'Air n'étaient présentes que ponctuellement et sur rendez-vous. "Malgré la forte présence de la Marine dans le secteur, nous recevions beaucoup de jeunes du Cotentin qui voulaient intégrer l'armée de Terre", explique le Colonel Pierre-Arnaud Borrelly. Chaque année, une centaine de jeunes Cherbourgeois s'engagent sous les drapeaux et parmi eux, plus de la moitié rejoignent l'armée de Terre.

Accompagner les recrues jusqu'à l'engagement

Depuis son nouveau poste, l'Adjudant Kentin pourra notamment suivre attentivement les jeunes qui veulent s'engager. "Certains viennent nous voir assez jeunes, ils doivent encore faire des études alors nous les conseillons dans le choix de leur filière ou de leurs spécialités", explique-t-il. Le sous-officier recommande aux jeunes de se présenter au CIRFA dès qu'ils réfléchissent à une vie militaire "ne serait-ce que pour se renseigner : nous rencontrer ne les engage à rien", souligne-t-il encore.

Le CIRFA sera notamment présent le 29 septembre à la journée portes ouvertes de l'aéroport de Cherbourg-Maupertus et le 10 octobre à la Cité de la Mer pour le salon des 24h de l'emploi et de la formation.