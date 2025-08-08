Cherbourg. Accident entre une moto et une voiture : un jeune homme de 19 ans grièvement blessé

Jeudi 7 août, un accident entre une moto et une voiture est survenu vers 18h sur le boulevard de la Manche à Cherbourg.

Un homme de 19 ans et une femme de 51 ans transférés à l'hôpital

13 sapeurs-pompiers de Cherbourg, Tourlaville et de la base d'hélicoptère ont été envoyés sur place pour porter secours aux victimes ainsi qu'une équipe du Samu. Le bilan fait état de deux victimes : un homme de 19 ans gravement blessé et une femme de 51 ans plus légèrement atteinte. Ils ont tous les deux été transférés à l'hôpital de Cherbourg.

