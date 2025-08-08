En ce moment 1987 CALOGERO
Cherbourg. Accident entre une moto et une voiture : un jeune homme de 19 ans grièvement blessé

Sécurité. Jeudi 7 août, les pompiers sont intervenus pour un accident de moto sur le boulevard de la Manche à Cherbourg. Le jeune pilote de 19 ans a été grièvement blessé.

Publié le 08/08/2025 à 10h05 - Par Soline Grellier
Jeudi 7 août, une voiture et une moto sont entrées en collision sur le boulevard de la Manche à Cherbourg. Les deux victimes ont rejoint l'hôpital de la ville. - Illustration

Jeudi 7 août, un accident entre une moto et une voiture est survenu vers 18h sur le boulevard de la Manche à Cherbourg.

Un homme de 19 ans et une femme de 51 ans transférés à l'hôpital

13 sapeurs-pompiers de Cherbourg, Tourlaville et de la base d'hélicoptère ont été envoyés sur place pour porter secours aux victimes ainsi qu'une équipe du Samu. Le bilan fait état de deux victimes : un homme de 19 ans gravement blessé et une femme de 51 ans plus légèrement atteinte. Ils ont tous les deux été transférés à l'hôpital de Cherbourg.

