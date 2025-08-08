Cotentin. Une moto accidentée sur la route de Barfleur, le pilote grièvement blessé

Jeudi 7 août, les pompiers du Cotentin ont été appelés vers 10h45 dans la commune de Varouville, à l'est de Cherbourg pour un accident sur l'axe qui relie Saint-Pierre-Eglise à Barfleur. Une moto et un véhicule avec sa remorque étaient impliqués dans la collision.

Neuf sapeurs-pompiers mobilisés

Les secours ont porté assistance au pilote de la moto, un homme de 35 ans grièvement blessé qui a été transféré à l'hôpital de Cherbourg. La conductrice du véhicule, indemne, est restée sur place après l'intervention. Au total neuf sapeurs-pompiers de Cherbourg, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Vaast-la-Hougue et Tourlaville ont été mobilisés ainsi qu'une équipe du Samu.

