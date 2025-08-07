En ce moment M'envoler JECK & CARLA
Cotentin. Un accident impliquant un deux-roues fait un blessé grave à Couville

Sécurité. Mercredi 6 août, un homme de 31 ans a eu accident grave à Couville. Il a été transféré au centre hospitalier de Cherbourg. 

Publié le 07/08/2025 à 10h59 - Par Erwan Dodard
Cotentin. Un accident impliquant un deux-roues fait un blessé grave à Couville
Un accident grave a eu lieu à Couville hier vers 19h30. - Illustration

Un accident impliquant un deux-roues a eu lieu mercredi 6 août, aux alentours de 19h30 dans la rue du Caillou Pointu à Couville.

Un homme de 31 ans grièvement blessé

Neuf sapeurs-pompiers ont fait le déplacement, ainsi que le Samu et la base d'hélicoptère. Le conducteur, un homme de 31 ans, a été grièvement blessé et transféré vers le centre hospitalier de Cherbourg.

