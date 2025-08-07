Cotentin. Un accident impliquant un deux-roues fait un blessé grave à Couville

Un accident impliquant un deux-roues a eu lieu mercredi 6 août, aux alentours de 19h30 dans la rue du Caillou Pointu à Couville.
Un homme de 31 ans grièvement blessé
Neuf sapeurs-pompiers ont fait le déplacement, ainsi que le Samu et la base d'hélicoptère. Le conducteur, un homme de 31 ans, a été grièvement blessé et transféré vers le centre hospitalier de Cherbourg.
