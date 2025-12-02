Manche. Le chargement d'un camion se renverse sur un motard

Un accident inhabituel s'est produit sur la route de la Côte des Isles, à Sénoville dans le Cotentin, lundi 1er décembre. Le chargement d'un camion s'est décroché sur cette voie en fin d'après-midi. Un motard circulant à proximité a alors percuté le chargement.

Neuf pompiers mobilisés

Neuf pompiers de Barneville et de Les Pieux ont porté secours au conducteur du deux-roues. L'homme de 54 ans a été blessé légèrement et transporté pour des soins à Cherbourg.