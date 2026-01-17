Bonne table à Caen. Un moment chaleureux et cosy chez Blossom

Par ce froid hivernal, je m'empresse de pousser la porte de Blossom, le restaurant d'Inès de Saint Jores et d'Axel de Caseneuve, niché dans le quartier des Quatrans à Caen.

Une carte simplifiée mais gourmande

Anciennement à la tête du restaurant gastronomique Aromate, qui gère également l'Orangerie, le restaurant du Jardin des plantes, le couple a choisi d'opérer un virage et de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des Caennais. "On souhaitait créer un mix entre ce que l'on proposait à l'Aromate et ce que l'on faisait à l'Orangerie, où l'on cuisinait une carte plus simple", expliquent-ils. Le résultat : une cuisine gourmande, entièrement faite maison, "à la portée de tous", servie dans un cadre particulièrement chaleureux. Je m'installe à l'une des tables de l'entrée, confortablement assise dans un fauteuil en velours, et débute mon repas avec une boisson chaude : un latte au curcuma et gingembre. Une belle surprise. Les saveurs sont subtilement relevées par le poivre, le mélange est réconfortant et confirme d'emblée l'esprit cosy de Blossom. A la lecture de la carte, plusieurs plats retiennent l'attention : raviolis maison au saumon, risotto original au saumon fumé ou encore burger au poulet pané à 14,50€. C'est ce dernier qui me fait le plus saliver, il faut dire que j'ai une faim de loup. Mon assiette arrive, généreuse. Les pommes de terre qui accompagnent le burger sont parfaitement cuites, à la fois fondantes et croustillantes. Le poulet est bien mariné. Le verdict est sans appel : je suis conquise. Plus de place pour le dessert, pourtant le marbré au matcha me faisait de l'œil... Ce sera pour une prochaine fois.

Buger au poulet pané et cheddar.

Blossom est ouvert en semaine tout au long de la journée, de 10h à 18h et le vendredi et le samedi jusqu'à 23h. "L'idée est d'en faire un véritable lieu de vie : les clients peuvent venir déjeuner, puis revenir l'après-midi pour prendre un café", explique Inès de Saint Jores.

Pratique. 9 rue Gemare à Caen. Ouvert du mardi au samedi. 02 31 85 30 30.