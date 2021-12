Caen. L'Aromate, la bonne table caennaise de la semaine

À quelques pas de la place des Quatrans à Caen (Calvados), le restaurant l'Aromate a ouvert ses portes à la fin du mois d'avril 2018. À l'intérieur, une cinquantaine de places disponibles au milieu d'une décoration épurée mais accueillante.

Les chefs sont adeptes des herbes aromatiques et des associations surprenantes et la carte reflète bien leurs goûts. Pour le midi, le menu à 21 € (entrée, plat, dessert, avec un plat à 9,50 €) est à la hauteur de nos espérances. Si les assiettes ne sont pas très copieuses, nous sortons néanmoins satisfaites de ce repas.

Des associations surprenantes

En guise de plat, ma collègue se laisse tenter par un risotto de panais et ses croûtons à l'ail. Une crème verte posée sur son plat l'intrigue cependant : il s'agit d'une crème à l'ail des ours comme l'explique le serveur à d'autres clients tout aussi intrigués. Mon pressé de cochon accompagné de légumes fumés et de caviar d'aubergine est lui aussi très satisfaisant.

Passons à présent aux desserts, moment très important s'il en est. Entre le crumble chocolat et le croquant noisette notre cœur balance. Nous prenons les deux. Là encore avec des saveurs surprenantes dans les assiettes. Le crumble chocolat est accompagné d'une crème au poivre Timiz et d'une glace sarrasin. Le croquant noisette est lui aussi accompagné d'une crème poivre Timut et d'agrumes : rafraîchissant pour une fin de repas.

Pratique. 9 rue Gémare. 02 31 85 30 30