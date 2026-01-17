Eure. Accident sur l'A13 : plusieurs kilomètres de bouchons, une femme dans un état grave transportée à l'hôpital

Un grave accident de la route s'est produit vers 14h30, samedi 17 janvier, sur l'A13 dans le sens Paris-Provinces. Le choc a eu lieu à hauteur du point kilométrique 88 au niveau de la commune d'Ailly, dans l'Eure. Selon les pompiers, une femme âgée de 33 ans a été grièvement blessée.

L'accident crée 5km de bouchons

Les pompiers de l'Eure ont précisé que, dans cet accident, un seul véhicule est en cause. Il a percuté le terre plein central sur l'A13. A leur arrivée sur place, la conductrice était incarcérée dans le véhicule. Dans un état grave, elle a été transportée au CHU de Rouen et a été escortée par la gendarmerie. Cet accident a généré près de 5km de bouchons.

L'intervention des pompiers a pris fin vers 16h30.