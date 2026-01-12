En ce moment Only when i sleep The CORRS
Football. Des agriculteurs veulent discuter avec un joueur de l'OM devant le stade d'Ornano

Sport. Mardi 13 janvier, la Confédération paysanne donne rendez-vous à ses membres devant le stade Michel d'Ornano à l'occasion de la rencontre Bayeux FC - OM.

Publié le 12/01/2026 à 08h48 - Par Lilian Fermin
Football. Des agriculteurs veulent discuter avec un joueur de l'OM devant le stade d'Ornano
Le stade Michel d'Ornano accueillera la rencontre Bayeux FC - OM le 13 janvier. - Lilian Fermin

Les mobilisations d'agriculteurs se poursuivent pour dénoncer l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Si certains sont actuellement au port du Havre, d'autres envisagent de se rendre au stade Michel d'Ornano à Caen, mardi 13 janvier, à partir de 19h. La rencontre de Coupe de France entre le Bayeux FC et l'Olympique de Marseille s'y disputera devant plus de 20 000 personnes.

Les Brésiliens aussi victimes

Cette idée provient de la Confédération paysanne de la Manche. Elle dénonce un accord qui affecte l'agriculture à taille humaine, autant pour les Européens que les Brésiliens. D'ailleurs, une vidéo a été envoyée aux médias sud-américains pour demander aux citoyens de refuser l'accord. "Le libre-échange industrialise et financiarise l'agriculture, favorise l'accaparement des terres, la concentration des exploitations, la dépendance aux marchés mondiaux et la disparition des paysans", écrit le syndicat agricole.

Un joueur à 35M€

Pour se faire entendre, la Confédération paysanne a donc pour objectif d'entrer en contact avec Igor Paixão, l'ailier brésilien de l'OM. "Non pas pour lui demander une prise de position mais pour utiliser le football comme un pont entre les peuples et faire entendre notre message au peuple brésilien", est-il expliqué. Emerson Palmieri, défenseur gauche de l'OM représentant l'Italie en sélection nationale, est lui aussi originaire du Brésil.

