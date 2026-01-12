En ce moment Only when i sleep The CORRS
Pays d'Auge. Le toit d'une maison s'embrase, le propriétaire transporté à l'hôpital

Sécurité. Les pompiers du Calvados sont intervenus pour un feu de toiture survenu à Livarot-Pays d'Auge vendredi 9 janvier.

Publié le 12/01/2026 à 08h29 - Par Lilian Fermin
Les pompiers sont intervenus sur un incendie ce vendredi 9 janvier dans le pays d'Auge. - Charlie Creteur

Le feu est parti d'une chaudière à bois. Vendredi 9 janvier, en soirée, le toit d'une maison s'est embrasé à Notre-Dame-de-Courson, commune déléguée de Livarot-Pays d'Auge.

La toiture est détruite

Il aura fallu l'intervention des pompiers et deux lances pour éteindre les flammes. Si le feu ne s'est pas propagé au reste de la demeure, la toiture de 50m2 est bien détruite.

Le propriétaire des lieux, un homme âgé de 53 ans, a été pris en charge par les secours. Ayant inhalé des fumées toxiques, il a été dirigé vers l'hôpital de Lisieux.

