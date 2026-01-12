Pays d'Auge. Le toit d'une maison s'embrase, le propriétaire transporté à l'hôpital

Le feu est parti d'une chaudière à bois. Vendredi 9 janvier, en soirée, le toit d'une maison s'est embrasé à Notre-Dame-de-Courson, commune déléguée de Livarot-Pays d'Auge.
La toiture est détruite
Il aura fallu l'intervention des pompiers et deux lances pour éteindre les flammes. Si le feu ne s'est pas propagé au reste de la demeure, la toiture de 50m2 est bien détruite.
Le propriétaire des lieux, un homme âgé de 53 ans, a été pris en charge par les secours. Ayant inhalé des fumées toxiques, il a été dirigé vers l'hôpital de Lisieux.
