Cotentin. Une friteuse électrique prend feu : 19 pompiers mobilisés

Un incendie s'est produit dans une habitation situé rue du 8 mai à Montebourg, dans le Cotentin, lundi 5 janvier midi. Après le lancement de l'alerte, 19 sapeurs-pompiers de Valognes et de Montebourg sont intervenus dans la propriété.

Incendie éteint et locaux ventilés

Ils ont découvert sur place que les flammes provenaient d'une friteuse électrique. L'incendie a été éteint à l'aide d'une lance. Les secours ont ensuite ventilé les locaux pour éviter toute contamination. Il n'y a pas de victime.