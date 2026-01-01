Ouistreham. Un feu se déclenche dans une maison : 18 pompiers luttent contre les flammes

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus peu après 6h du matin, jeudi 1er janvier, pour un feu de maison à Ouistreham, au domaine du Planitre. Un incendie s'était déclenché au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation. Les propriétaires étaient absents au moment du départ de feu. Dix-huit pompiers de Caen et de Ouistreham, épaulés par deux lances à eau et cinq véhicules, sont parvenus à éteindre les flammes.

A lire aussi : Calvados. Un homme de 60 ans en urgence absolue après un feu d'appartement