Manche. Il avait gagné le Vendée Globe : ce célèbre navire normand retrouve une deuxième vie… à Marseille

Une nouvelle vie commence pour le voilier Oxygen. Construit en 1994 à Tourlaville, ce navire Imoca était célèbre pour avoir remporté, avec Christophe Auguin, le Vendée Globe de 1996-1997. Après une carrière bien remplie, et avoir connu plusieurs identités dont les noms Sceta-Calberson et Géodis, le bateau change plusieurs fois de propriétaires. Problème : il est abandonné pendant plus de 12 ans par un Hongrois dans le port de Cherbourg. Le navire a été mis aux enchères le 12 mai 2025, pour rembourser les 50 000€ d'impayés de frais de port. Il a été acquis par Antoine Brunet et Caroline Da Silva pour 15 684 euros.

Depuis, les nouveaux propriétaires ont redoublé d'efforts pour remettre l'Oxygen à neuf : révision des voiles, grand nettoyage, mise à jour des équipements… Après plusieurs mois de travail acharné, le navire peut démarrer sa nouvelle vie à Marseille.

De la Normandie à la mer du Sud

Le 21 décembre, Antoine Brunet raconte sur les réseaux sociaux son périple de Cherbourg jusqu'à la cité phocéenne. "Départ tranquille, le gréement dormant textile a quand même 15 ans. Le but est de ramener le bateau à bon port, situé à plus de 2 000 miles nautiques (3 704 kilomètres)". Après 12 jours de navigation, l'Oxygen est bien arrivé à Marseille. Quelle est la suite du programme ? "Naviguer", répond en commentaire Antoine Brunet. La restauration du voilier va se poursuivre, avec le changement des hublots et du gréement dormant. Les nouveaux propriétaires envisagent de participer à des régates à partir de juin.