[Photos + vidéo]. Les meilleurs jeunes skippeurs normands s'entraînent à Cherbourg

Les Normands ont le pied marin. Depuis 2013, la Région organise un concours Jeune Talent. Objectif : sponsoriser un skipper pendant deux ans pour qu'il représente la Région dans des courses mythiques comme la Solitaire du Figaro. Les élus régionaux ont consacré 332 000 euros pour soutenir un marin pendant les deux prochaines années. Cette aide est censée payer la logistique, les nouvelles voiles et la communication du sportif. Pour trouver le candidat idéal, la Région organise depuis mercredi 3 décembre un concours dans le port de Cherbourg. Six candidats s'affrontent dans des épreuves sportives et de compétences.

"Etre un sportif au large, c'est avant tout être un sportif complet", explique Alexis Loison, vainqueur de la dernière Solitaire du Figaro. S'il participe au jury aujourd'hui, le marin cherbourgeois était l'un des premiers lauréats du programme Jeune Talent, en 2015.

Alexis Loison, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2025, fait partie du jury Jeune Talent depuis plusieurs années. - Julien Rojo

Un concours de haut niveau

La journée commence par la préparation des navires. Les candidats doivent installer, sous les yeux du jury, le matériel et les drapeaux aux couleurs de la Région. "On va voir le niveau des autres", s'exclame Louise Acker en pleine manipulation. Cette quintuple championne du monde venant du Havre se mesure à cinq autres marins de haut niveau : Noé Ackermann, Paul Cousin, Colombe Julia, Margot Vennin et le Manchois Pierrick Letouzé.

La journée commence par la préparation des navires. - Julien Rojo

Les candidats enchaînent ensuite avec des épreuves sportives : course de cardio et transport de charge dans des conditions similaires à celles sur un navire.

Les skippeurs sont testés sur leur cardio, avant de prendre la mer. - Julien Rojo

Direction le large

Vers 13h30, les candidats prennent le large. Ils doivent réaliser un circuit entre plusieurs bouées dans la rade de Cherbourg à bord de navires J80. Ils sont plus petits que le navire Figaro Bénéteau III du gagnant du concours. Les juges en profitent donc pour noter la position des candidats face au vent, leur timing mais aussi leurs habitudes à bord.

Pendant tout l'après-midi, les skippers enchaînent les tours de circuit. - Julien Rojo

Les juges notent tout : la position du navire, le timing, la réaction du candidat face au vent... - Julien Rojo

La journée se conclut avec des entretiens professionnels. Les juges testent si les candidats sont à l'aise avec la communication sur les réseaux sociaux et leurs compétences de gestion. "On peut être le meilleur barreur du monde mais si on se noie à cause d'une mauvaise organisation, on peut passer à côté de ces courses." Le nom du prochain lauréat sera dévoilé vendredi 5 décembre en fin de journée.