Caen. Une chaîne de restauration rapide internationale débarque en centre-ville

Economie. La chaîne Chicken Street, déjà présente au Havre et à Rouen en Normandie, s'installe dans le centre-ville de Caen.

Publié le 03/12/2025 à 16h35 - Par Lilian Fermin
Chicken Street devrait ouvrir prochainement dans le centre-ville de Caen. - Lilian Fermin

Un nouveau fast-food s'implante dans le centre-ville de Caen. Si le restaurant n'est pas ouvert, l'enseigne est désormais bien visible au 8 boulevard des Alliés, dans le centre-ville, à côté de Bœuf & Cow. Chicken Street remplace une boulangerie qui a fermé ses portes.

Une dizaine d'équipiers polyvalents en CDD recherchés

La chaîne créée en région parisienne en 2011 est spécialisée dans le poulet frit et les pains cheese naans. Chicken Street est déjà installé à Rouen et au Havre en Normandie mais aussi dans plusieurs pays, comme le Maroc, le Sénégal, ou les Emirats arabes unis. Il y a plusieurs semaines, une annonce publiée sur France Travail faisait état de la recherche d'une dizaine d'équipiers polyvalents pour un CDD de six mois.

