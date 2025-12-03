En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
La Laitière Normande est de retour dans le centre-ville de Saint-Lô

Patrimoine. Après avoir disparu pendant deux ans, la statue de la Laitière Normande est revenue sur la place de Gaulle à Saint-Lô, mardi 2 décembre.

Publié le 03/12/2025 à 11h29 - Par Thibault Lecoq
[Vidéo + Photos]. La Laitière Normande est de retour dans le centre-ville de Saint-Lô
La statue de la Laitière normande a retrouvé le centre-ville de Saint-Lô, mardi 2 décembre.

Ça y est, elle est de retour à Saint-Lô ! La statue de la Laitière Normande est revenue sur la place Charles de Gaulle, mardi 2 décembre. Elle avait été retirée du centre-ville il y a deux ans, en 2023, pour permettre les travaux de rénovation de la place. L'œuvre de Louis Derbré, financée en 1984 par une souscription lancée par le commerçant André Leplanquais, a donc retrouvé une place centrale dans la ville préfecture. Elle a été installée à l'entrée de la place Général de Gaulle face à la rue du Neufbourg.

La maire Emmanuelle Lejeune se réjouit de ce retour. Il a fallu bien réfléchir à son nouvel emplacement. "L'emplacement n'est pas si facile puisque le réaménagement du centre-ville a fait qu'on a refait l'ensemble des espaces et donc il fallait un emplacement qui soit compatible avec les réseaux, avec aussi la proximité des autres monuments de la place qui sont aussi importants. Donc il fallait aussi trouver l'équilibre. La perspective là, elle est très belle et il y aura plusieurs perspectives. On peut l'apercevoir, la voir de loin, se rapprocher et ça dans les quatre directions. Donc ça c'est très intéressant", assure l'édile.

La Laitière Normande est une réplique d'une statue d'Arthur Leduc, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle version a été créée par Louis Derbré.La Laitière Normande est une réplique d'une statue d'Arthur Leduc, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle version a été créée par Louis Derbré. - Thibault Lecoq

La statue a été nettoyée et remise sur son socle historique, au milieu d'une vasque en pierre qui accueillera des fleurs. Corinne Leplanquais, la fille du commerçant qui a lancé la souscription, est aussi heureuse de ce retour. "Je me réjouis de ce retour attendu. Le processus a été long, mais la levée des contraintes cet été a enfin permis à la Laitière normande de retrouver le cœur des Saint-Lois. C'est une étape essentielle pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine normand", estime-t-elle. Elle remercie la municipalité avec qui elle a pu travailler pour que la statue soit réinstallée.

Il a fallu la lever avec précaution.Il a fallu la lever avec précaution. - Thibault Lecoq

Galerie photos
La Laitière Normande est une réplique d'une statue d'Arthur Leduc, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle version a été créée par Louis Derbré. - Thibault Lecoq Il a fallu la lever avec précaution. - Thibault Lecoq

[Vidéo + Photos]. La Laitière Normande est de retour dans le centre-ville de Saint-Lô
