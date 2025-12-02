Manche. Un homme complètement ivre menace les passagers d'un train : les policiers l'attendent à la gare

Les policiers de la Manche ont empêché le pire. Samedi 29 novembre, les forces de l'ordre de Coutances reçoivent un appel d'un passager d'un train. Selon le voyageur, un homme ivre menace les passagers dans des wagons entre Coutances et Saint-Lô. L'équipe Police Secours du commissariat saint-lois est déployée à la gare de la ville. Sur place, les autorités retrouvent le suspect. L'homme est complètement ivre, mais dissimule un couteau avec une lame de 23cm dans son dos. Il est interpellé rapidement par les forces de l'ordre. Les policiers rassurent également les passagers du train. L'homme de 38 ans a été placé en garde à vue pour faire l'objet d'une ordonnance pénale.

Que faire en cas d'agression ?

"Merci au requérant pour son alerte rapide. Merci également aux passagers pour leur manifestation de reconnaissance auprès de nos collègues après cette intervention", indiquent les policiers de la Manche sur les réseaux sociaux. Ils rappellent de contacter le 17 si vous êtes témoin ou victime d'un événement immédiat ou grave.