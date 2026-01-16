Jeu. Gagnez vos places pour les concerts de Boulevard des Airs

Gagnez vos 2 places pour assister aux concerts de Boulevard des Airs, samedi 24 janvier au 106 à Rouen ou mercredi 4 mars au Liberté à Rennes.

Après une tournée des festivals, le groupe d'amis est de retour en salle, l'occasion aussi de découvrir leur dernier album Je rentre à la maison, un disque simple et sincère, fidèle à ce qui fait leur succès depuis leurs débuts.

On y retrouve leur style direct et populaire, entre chansons qui donnent la pêche et textes qui parlent de la vraie vie. Parmi les titres forts, ce nouveau single Regarde-moi, partagé avec L.E.J, qui vient de sortir et que vous pouvez découvrir sur Tendance Ouest.

