Granville. Les musées font le plein de nouveautés… certaines atypiques

Des nouveautés seront à voir bientôt dans les musées de Granville. 18 objets ou groupes d'objets ont été achetés en 2025 par les trois institutions. 13 l'ont été par le musée Dior, 4 par le musée d'art et d'histoire et une par le musée d'art moderne Richard Anacréon. Ces acquisitions ont été présentées jeudi 15 janvier.

Tableaux, bijoux, vêtement et module de carnaval

Parmi les objets on retrouve un Paysage de Louis Valtat, peintre originaire de Dieppe (8 août 1869 - 2 janvier 1952), pour le musée Richard Anacréon. Il est proche du fauvisme.

Ce tableau de Louis Valtat rejoint les collections du musée d'art moderne Richard Anacréon. - Thibault Lecoq

Au musée d'art et d'histoire de Granville, c'est carrément un module du carnaval qui sera exposé. Il s'agit d'un don de Jean-Luc Letrouvé, carnavalier historique. "C'était une poussette transformée en bateau, pour, à l'époque, faire participer à son premier carnaval à l'âge de 9 mois, mon petit-fils. J'étais loin de penser en fabriquant ça, que ça allait un jour atterrir à ce destin-là", affirme-t-il. Ça plaît beaucoup à Cindy Levinspuhl, la directrice du musée : "C'était une opportunité de témoigner de cette tradition, de cette transmission orale par le biais d'un objet matériel."

Ce module a permis à Jules, 9 mois, de participer au carnaval 2017 avec sa maman et son grand-père, Jean-Luc Letrouvé. - Thibault Lecoq

Les dons représentent une bonne partie des nouveautés qui arrivent dans les musées, c'est gratuit et une mine d'informations. "On a son contexte, son histoire et on a les anecdotes de la famille qui enrichissent le propos", assure la directrice.

Cette robe d'après-midi, pour parader sur le Plat-Gousset à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, a été donnée au musée d'art et d'histoire. - Thibault Lecoq

Il a acquis aussi ce Retour de pêche du peintre granvillais Richard Le Blanc. - Thibault Lecoq

20 000€ d'acquisition par an au musée Dior

Au musée Dior, un budget de 20 000€ par an, et parfois plus, est alloué aux acquisitions. Il sert pour des objets bien précis. "Ça nous permet de raconter l'histoire de Christian Dior, l'histoire de ses aïeuls, notamment l'aventure industrielle qui a été celle des engrais Dior, et bien entendu d'évoquer les créations de Christian Dior. L'un des axes d'acquisition, ce sont les collections qui montrent le lien avec Granville. Autre élément important, c'est d'acquérir des collections qui ont été réalisées lorsque Christian Dior était à la tête de sa maison de couture, donc entre 1947 et 1957. Ça ne nous interdit pas, dans nos expositions, de présenter des créations plus récentes, mais pour nos acquisitions en revanche, on essaie de se concentrer sur cette période", explique Brigitte Richart, la directrice.

Dans les acquisitions du musée Dior, de nombreux objets publicitaires pour les entreprises de la famille Dior : les engrais, les lessives, l'eau de javel et même de la bière brassée à Vire par un cousin du couturier. Des foulards Dior de 2023 rejoignent aussi le musée, le motif dessiné dessus reprend la verrière de la Villa Rhumbs de Granville, la maison de famille du couturier. - Thibault Lecoq

Cette robe signée par Christian Dior rejoint les collections du musée. Elle date entre 1952 et 1956, quand le couturier dirigeait sa maison de couture. - Thibault Lecoq