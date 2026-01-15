Argentan. Un van pour aller vers les personnes en situation de handicap

Mardi 13 janvier 2026, dans l'après-midi, le va-et-vient est discret sur le parking de la Maison des associations, route d'Urou, à Argentan. Derrière sa porte coulissante, le van Mobil' d'APF France Handicap devient un espace confidentiel où l'on parle droits et difficultés du quotidien pour des personnes en situation de handicap et leurs aidants.

"Des gens qui sont à bout"

L'objectif est clair : aller vers celles et ceux qui n'osent pas toujours pousser la porte d'une institution. "Dans un premier temps, c'est un temps d'écoute et de diagnostic", explique Olivier Lagunegrand, chargé de projets d'APF France Handicap de l'Orne.

Chaque échange dure environ une heure. Via le questionnaire Handi-Droits, les demandes des visiteurs sont concrètes : "Ils nous demandent comment sortir de l'isolement, comment se faire des copains ou s'ils peuvent toucher le RSA en plus d'une pension d'invalidité", confie Olivier Lagunegrand. Derrière ces demandes, "ce sont des gens qui sont à bout", poursuit le chargé de projet.

Olivier Lagunegrand sur le sujet Impossible de lire le son.

"Il y a un droit pour tous"

"Il y a un droit pour tous les handicaps, mais l'accompagnement sera différent", précise Olivier Lagunegrand qui met aussi en garde contre l'intelligence artificielle. "L'IA va vous donner de belles réponses, mais 95 % du temps, ce n'est pas bon. Il faut se méfier du Doctissimo du droit".

Olivier Lagunegrand sur le sujet Impossible de lire le son.

Au-delà des démarches, Handi-Droits cherche surtout à rompre l'isolement, que ce soit en présentiel ou par téléphone, partout dans l'Orne. Le van Mobil', quant à lui, sera de retour à Argentan mardi 20 et mercredi 28 janvier, d'abord dans la rue Guynemer puis rue du Paty.