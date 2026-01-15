En ce moment OOPS!...I DID IT AGAIN BRITNEY SPEARS
Carentan-les-Marais. Un chantier inédit en France pour relever un train de marchandises qui a déraillé

Sécurité. Des moyens exceptionnels seront mis en œuvre pour relever le train de marchandise qui a déraillé près de Carentan. Un dispositif pour les voyageurs privés de trains sur la ligne Caen-Cherbourg va être mis en place.

Publié le 15/01/2026 à 12h19, mis à jour le 15/01/2026 à 14h05 - Par Thierry Valoi
Le convoi avait déraillé dimanche 11 janvier à Carentan-les-Marais. - Thierry Valoi

La circulation ferroviaire est interrompue entre Lison et Cherbourg depuis le déraillement d'un train de marchandises survenu dimanche 11 janvier à proximité de la gare de Carentan-les-Marais. L'accident n'a fait aucun blessé et n'impliquait pas de matières dangereuses, mais il a causé d'importants dégâts sur les infrastructures.

La Région Normandie et la SNCF ont mobilisé des moyens exceptionnels pour permettre une reprise du trafic dans les meilleurs délais et limiter les impacts pour les voyageurs.

Des grues géantes pour relever le convoi

Le relevage du convoi, qui transportait 17 wagons et 34 remorques, débutera dans les prochains jours. Près de 100 agents et deux grues ferroviaires de très fort tonnage de type Kirow seront mobilisés. Il s'agit d'une opération inédite en France, en raison de la technicité des wagons de ferroutage. Chaque évacuation prendra plusieurs heures, avec des équipes mobilisées en continu.

Une fois le relevage terminé, SNCF Réseau engagera les travaux de remise en état de la voie, du ballast et de la caténaire. Les premières estimations sur la reprise du trafic devraient être communiquées d'ici la fin de la semaine prochaine.

Un plan de transport pour les voyageurs

Pour les voyageurs, un plan de substitution par car est en place depuis lundi 12 janvier, avec plus de 24 cars entre Caen et Cherbourg, en liaisons directes ou avec arrêts à Carentan et Valognes. La ligne Caen – Lison – Saint-Lô reste en service et a été renforcée. Les horaires et informations pratiques sont disponibles sur SNCF Connect, le site Nomad Train et en gare.

