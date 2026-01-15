Calvados. Des escrocs vous appellent avec le numéro d'un commissariat et se font passer pour des policiers

Les escroqueries au téléphone sont de plus en plus difficiles à identifier. Hier, mercredi 14 janvier, plusieurs signalements sont remontés aux oreilles de la police nationale du Calvados. Il semblerait que des particuliers ont été appelés par des escrocs qui réussissent à utiliser le numéro de commissariats, comme celui d'Hérouville-Saint-Clair. Les arnaqueurs se font alors passer pour des agents de police.

Ne communiquez pas vos codes bancaires

"Lors de l'appel, l'interlocuteur prétend que la victime serait concernée par une fraude en cours (prélèvement frauduleux, usurpation d'identité, tentative d'escroquerie…) et l'invite à contacter d'urgence un prétendu 'conseiller' via un numéro communiqué afin de régulariser la situation", expliquent les forces de l'ordre. Bien sûr, tout ceci est faux. La police ou les établissements bancaires ne vous demandent d'ailleurs jamais de donner vos coordonnées ou codes bancaires.