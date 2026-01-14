Caen. Un concert magique pour petits et grands samedi 17 janvier

Le 17 janvier 2026, l'Orchestre d'Harmonie La Fraternelle de Caen vous invite à un concert exceptionnel au Conservatoire de Caen, de 20h à 21h30. Au programme : les musiques qui ont marqué notre imaginaire, de Batman à Spiderman, en passant par James Bond, Indiana Jones, Superman, Les Avengers, Tintin… et bien d'autres.

Ce spectacle joyeux et fédérateur promet de faire revivre des émotions qui ont bercé notre enfance et notre adolescence. Petits et grands pourront vibrer au rythme des mélodies cultes, portées par la passion et l'énergie communicative des musiciens.

L'événement est aussi un soutien essentiel pour l'association. Les concerts permettent de financer les activités de l'orchestre et de poursuivre leurs projets musicaux tout au long de l'année.

Maxime Cornet, le président de l'orchestre La Fraternelle, nous détaille le programme de cette soirée :

Vous pouvez réserver votre billet pour le concert directement en ligne ici.