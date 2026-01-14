En ce moment Roar Katy PERRY
Caen. Un concert magique pour petits et grands samedi 17 janvier

Culture. Plongez dans l'univers des super-héros et des grands classiques du cinéma le temps d'une soirée magique avec l'Orchestre d'Harmonie La Fraternelle de Caen.

Publié le 14/01/2026 à 17h04 - Par Kevin
Caen. Un concert magique pour petits et grands samedi 17 janvier
Le 17 janvier, petits et grands vibreront au rythme des mélodies cultes portées par l'énergie de l'Orchestre d'Harmonie La Fraternelle de Caen. - Illustration

Le 17 janvier 2026, l'Orchestre d'Harmonie La Fraternelle de Caen vous invite à un concert exceptionnel au Conservatoire de Caen, de 20h à 21h30. Au programme : les musiques qui ont marqué notre imaginaire, de Batman à Spiderman, en passant par James Bond, Indiana Jones, Superman, Les Avengers, Tintin… et bien d'autres.

Ce spectacle joyeux et fédérateur promet de faire revivre des émotions qui ont bercé notre enfance et notre adolescence. Petits et grands pourront vibrer au rythme des mélodies cultes, portées par la passion et l'énergie communicative des musiciens.

L'événement est aussi un soutien essentiel pour l'association. Les concerts permettent de financer les activités de l'orchestre et de poursuivre leurs projets musicaux tout au long de l'année.

Maxime Cornet, le président de l'orchestre La Fraternelle, nous détaille le programme de cette soirée :

Concert Héros et Supers Héros

Vous pouvez réserver votre billet pour le concert directement en ligne ici.

