Musique. Miki : la révélation pop qui transforme ses vérités en hits

Miki s'est imposée en quelques semaines comme une artiste incontournable grâce à sa sincérité et son univers décalé. Elle a sorti le 3 octobre son premier album, "Industry Plant", avec 14 titres entre pop audacieuse, textes intimes et humour absurde.

Après son EP "Graou", Miki continue d'explorer ses carnets intimes pour transformer ses expériences, ses émotions et ses petits drames en chansons originales et captivantes.

En tournée dans toute la France, Miki propose des concerts vivants et sincères. Vous pourrez notamment la retrouver le 18 octobre au Havre, le 7 novembre à Saint-Lô, le 8 au Mans et le 12 décembre à Alençon.

Avec "Industry Plant", Miki confirme son style unique : un mélange de pop, d'imagination et de vérités personnelles qui séduit un large public, et elle nous en dit plus :