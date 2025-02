Musique. Muse : un nouvel album en 2026 !

Muse prend la route cet été pour donner cinq concerts dans cinq gros festivals européens dont le Hellfest du 19 au 22 juin 2025 à Clisson. Ben Barbaud, le directeur du Hellfest, déclarait il y a quelques semaines à nos confrères du Parisien qu'"il y a un mois, on m'a proposé de les programmer avec une poignée d'autres festivals européens. Foo Fighters ayant annulé sa tournée d'été, Muse a été appelé en renfort. J'ai accepté car il me manquait une tête d'affiche le vendredi et parce que le public du Hellfest est de plus en plus ouvert".

Un nouvel album en 2026

Mais en plus de ces cinq dates, une autre nouvelle va ravir les fans de Muse. Le groupe se prépare à repartir en studio pour sortir un nouvel album en 2026. Une information confirmée par Chris Wolstenholme, le bassiste de la formation, il y a quelques jours.

Le dernier opus de Muse, Will of the People, remonte à 2022. Depuis, les membres du groupe ont pris du temps pour eux. Il semblerait donc que Chris Wolstenholme, Matthew Bellamy et Dom Howard soient prêts à sortir de nouvelles chansons.