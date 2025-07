Orne. Pourquoi 3 Ehpad associatifs risquent de fermer d'ici 4 ans ?

"Ehpad en danger", "nos aînés oubliés"… Ce sont des accroches que le public a pu apercevoir sur des pancartes lors de l'étape du Tour de France entre Bayeux et Vire, plus précisément à Athis-de-l'Orne, près de Flers. L'Ehpad associatif Le Sacré Cœur menace de fermer dans les prochaines années, à l'instar des établissements La Providence à Longny-au-Perche et Notre-Dame à Briouze, tous trois gérés par l'association Marguerite Guérin. La raison : un déficit de 676 000€ pour l'ensemble des Ehpad. La directrice, Nathalie Martin, lance un "cri d'alarme".

Comment cette situation est-elle arrivée ?

La situation actuelle des trois établissements, qui comptent ensemble 259 résidents et environ 180 salariés, résulte de plusieurs faits. "On a pris de plein fouet l'inflation et l'augmentation du Smic, explique d'abord Nathalie Martin. On a aussi eu recours énormément à l'intérim sur un de nos établissements parce qu'on avait des vacances de poste et ça coûte très cher." Parallèlement, les ressources "n'ont pas augmenté au même rythme". L'association s'inquiète désormais de devoir puiser dans les réserves de sa trésorerie pour assurer son quotidien. "Vu les projections, nous pouvons tenir 4 ans maximum. On ne va pas fermer demain, mais la projection fait qu'on doit s'alarmer", assure la directrice.

Des solutions pour ralentir la crise

L'association interpelle les autorités de contrôle et de tarification sur la situation en cours "pour obtenir des crédits non reconductibles ou des fonds d'urgence". En attendant, des mesures ont été prises pour endiguer la crise. "On applique une politique drastique au niveau de nos achats et de nos investissements, on essaie de limiter le recours à l'intérim et on répond à des appels à projets pour avoir des fonds", détaille Nathalie Martin. Les tarifs de résidence, librement applicables par le conseil d'administration depuis le 1er janvier 2025 et une convention signée avec le Département, ont aussi été augmentés, mais ne s'appliquent qu'aux nouveaux entrants. Ils ne pourraient rapporter que 80 000€ en cinq ans.