Briouze. Art Sonic : concert pluvieux, concert heureux

Ni la pluie ni l'annulation du premier concert n'ont entamé la ferveur du public et des artistes. Dylan, un jeune festivalier, s'exclame même : "C'est encore mieux avec la gadoue !"

Le festival, installé à Briouze depuis 1996 parvient encore une fois à enchanter un public divers, familial, où se croisent passionnés de la musique et passionnés de la fête. Plus de 10 000 personnes se pressent chaque soir pour écouter les artistes entourés d'une équipe de 600 bénévoles dévoués. Une ferveur récompensée par le temps plus cordial du samedi. Sur la Art Stage, devant un public conquis, le rappeur Rilès, originaire de Rouen, s'exclame "On va prouver que la Normandie c'est là où on sait mettre le bordel" : promesse tenue.

"C'est une des top dates de l'été"

Art Sonic, fidèle à sa réputation, peut s'enorgueillir d'une affiche d'une grande qualité. Du métal furieux de Mass Hysteria à la leçon de mise en scène donnée par Deluxe en passant par la drill de Gazo, le festival est riche de son éclectisme et de son public, toujours ouvert aux découvertes.

Si les têtes d'affiche comme Gazo, Rilès ou Clara Luciani sont très attendues, les festivaliers donnent le meilleur pour chaque artiste. Ces derniers sont marqués par l'énergie, mais aussi la bienveillance des équipes : "Nous sommes traités comme les têtes d'affiche", s'étonne Madeleine qui ouvre la soirée du samedi avec son groupe Bad Bad Bird. "Nous sommes de Toulouse mais on joue plus souvent chez vous car c'est meilleur !" avoue quant à elle Gabbie, chanteuse et guitariste du groupe de rock Madam vendredi soir face à un public déchaîné.

Rilès déclare pour Tendance Ouest : "C'est une des top dates de l'été, c'est vraiment chez moi et ça me donne envie de faire un Zénith dans le coin."

Si vous cherchez une définition de la fête, vous l'auriez probablement trouvée à Briouze les 18 et 19 juillet.