Le Havre. A 110km/h au lieu de 50, un chauffard tente de fuir un contrôle de police

Un homme de 29 ans a été interpellé par la police au Havre, jeudi 24 juillet peu après 4h du matin, indique une source policière. Il a été repéré en grand excès de vitesse au volant d'une voiture. Les policiers, qui effectuaient des contrôles boulevard Leningrad près du terrain d'entraînement du stade Océane, l'ont repéré à 116km/h sur cette portion limitée à 50.

Il roulait sans permis

Sirène et gyrophares en marche, les fonctionnaires ont cherché à contrôler le chauffard qui s'est d'abord immobilisé en pleine chaussée, à un endroit qui n'était pas sécurisé. C'est lorsqu'ils lui ont demandé de se déplacer que le suspect s'est ravisé et a décidé de prendre la fuite à vive allure. La course-poursuite n'a duré que quelques minutes. Les policiers ont fait usage à deux reprises de Stopstick, un dispositif pour crever les pneus d'une voiture. L'homme n'a pas eu d'autre choix que de s'arrêter, boulevard de Verdun au Havre.

Il a été interpellé après avoir tenté de fuir à pied. En plus de son excès de grande vitesse et de son refus d'obtempérer, le suspect n'avait pas le permis et son véhicule n'était pas assuré. Il a été placé en garde à vue. Une jeune femme de 23 ans, passagère du véhicule, a été ramenée à l'hôtel de police.