Podcast. Les multiples vies de l'université de Caen : des racines anglaises à la résurrection

Ce nouvel épisode de Caen, l'épopée millénaire, consacré au Ve siècle d'existence de la ville de Caen, débute en 1432, quand l'université est fondée...par les Anglais ! Depuis, elle a connu de multiples vies, au point d'être aujourd'hui réputée sur le plan national, et de faire de Caen une ville étudiante par excellence. Elle accueille chaque année 33 000 étudiants.

L'université détruite pendant la Seconde Guerre mondiale

Pourtant, la vie de l'université n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Refondée quelques années plus tard par les Français, qui ne pouvaient la laisser sous le giron anglais, elle a ensuite été fermée durant la Révolution. Et puis, le 7 juillet 1944, tout a brûlé. Une bombe incendiaire larguée par les Alliés a détruit totalement l'établissement, qui se trouvait alors au sein du quartier Saint-Sauveur.

Tout de suite, la ville s'est relevée, pour construire une nouvelle université, qui sera inaugurée en 1957. Un an plus tard, la célèbre statue du Phénix est posée devant, sur ce lieu que connaissent désormais tous les Caennais, et qui est, pour l'époque, considérée comme "l'université la plus moderne d'Europe", relate Louise Daguet, responsable du département des ressources documentaires à l'université de Caen. Pour tout savoir de cette histoire marquante, le podcast est là pour vous !

Où écouter ce podcast ?

Notre podcast Caen, l'épopée millénaire est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.