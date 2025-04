[Podcast] L'épopée millénaire. La pierre de Caen, un héritage local… et mondial à découvrir en images

En route pour le deuxième épisode de notre série de podcasts "Caen, l'épopée millénaire". Celui-ci est consacré à la fameuse pierre de Caen, qui depuis la conquête de Guillaume, habille désormais les monuments britanniques en plus des édifices caennais, comme le château ou les deux abbayes. Saviez-vous que l'on retrouve de la pierre de Caen dans la Tour de Londres, l'Abbaye de Westminster, mais aussi à New-York ou en Arabie saoudite ?

Une carrière encore en activité

Afin de tourner ce nouvel épisode, nous nous sommes rendus dans une carrière, au sud de Caen. Ici, on y extrait encore la pierre. "Nous avons encore de belles années devant nous, il reste un sacré volume à extraire", promet Julien Forget, responsable de production usine et carrière pour France Pierre Poitou-Charentes, qui a racheté la carrière en 2015. Si aujourd'hui, peu de bâtiments sortent de terre en pierre de Caen, elle est très utilisée afin de restaurer le bâti de la région. "C'est lié à l'histoire : les bâtiments ont été construits avec la pierre locale", justifie-t-il.

Quelques exceptions récentes

Pourtant, il y a désormais une quinzaine d'années, un énorme transport de pierre de Caen eu lieu en direction de l'Italie. "C'était une somme phénoménale, afin de construire une villa", se souvient Laurent Dujardin, qui travaille en tant que chercheur associé au Craham (Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales) de l'université de Caen. S'il nous explique que l'essor de la pierre est lié à Guillaume le Conquérant, qui a fait de la ville un centre carrier important, c'est plus tard, au XIXe siècle, que l'on utilisera le matériau le plus massivement.

Voici des morceaux de pierre de Caen prêts à être expédiés. - Tendance Ouest

La Seconde Guerre mondiale met un coup d'arrêt sérieux à l'usage de cette pierre. Pourtant, vous apprendrez en écoutant ce podcast qu'elle a eu un rôle tout de même notable pendant le conflit. Ce n'est donc pas un hasard si les carrières ont de nouveau tourné à plein régime pour construire… le Mémorial !

Il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans l'eau pour extraire la pierre de Caen. Il s'agit d'une pierre assez onéreuse pour le client. - Tendance Ouest

Mieux valoriser la pierre d'un point de vue touristique

Aujourd'hui, les carrières peuvent parfois se visiter, mais les créneaux sont très vite pris d'assaut par les habitants, curieux. A tel point que la municipalité, et notamment Cécile Cottenceau, maire-adjointe en charge du tourisme, souhaitent inverser cette "sous-valorisation touristique de la pierre de Caen". Ses équipes cherchent un lieu adéquat, à proximité de la glacière souterraine, afin de créer un centre d'interprétation autour de la pierre de Caen.

Jusqu'à 20 000 civils se sont réfugiés dans les carrières de Caen pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. - Tendance Ouest

Où écouter ce podcast ?

