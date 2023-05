[Reportage]. Dans les sous-sols de Caen : découvrez ce qui se cache sous nos pieds

La renommée de la ville de Caen tient aussi à sa pierre. Elle a été utilisée pour de nombreux édifices, caennais et étrangers.

En vous baladant dans le centre-ville, la blancheur des bâtiments vous a forcément frappé. La ville le doit à sa pierre de Caen, si riche et rare, extraite des carrières souterraines dès l'Antiquité. C'est dans les constructions de Vieux-la-Romaine qu'elle a été exploitée au départ. Au fil des siècles, cette pierre de Caen a servi à la construction de nombreux édifices patrimoniaux à Caen. À commencer par le château (le donjon et ses remparts) du Duc Guillaume, l'abbaye aux Dames et l'abbaye aux Hommes, les églises Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Nicolas, la tour Leroy et même le Mémorial.

Un trésor à polir

[photo2]

Cette pierre "qui reste fragile car c'est une pierre sédimentaire" a de nombreux atouts. "C'est une pierre fabuleuse, très lumineuse et qui, quand elle est rénovée, retrouve une blancheur incroyable", vante Frédéric Coyer, responsable du pôle carrières de la Ville de Caen. Cette pierre, qui fait la fierté des équipes municipales et des habitants de manière générale, a des qualités qui sont reconnues au-delà des frontières caennaises. En France, déjà, elle a été utilisée pour les arcades du cloître de l'abbaye du Mont Saint-Michel, la cathédrale Notre-Dame du Havre, au palais du commerce à Rennes ou encore à l'abbaye de Beauport, avant de traverser la Manche pour aller conquérir des marchés internationaux. "Le premier à avoir exporté la pierre de Caen a été Guillaume le Conquérant en Angleterre, alors qu'ils ont une pierre assez similaire, rembobine Frédéric Coyer. Il a fait construire pas mal d'édifices comme la tour de Londres, des églises et des abbatiales pour asseoir, entre autres, son autorité et son administration." Outre la tour de Londres, les touristes peuvent découvrir la pierre de Caen sur la fameuse abbaye de Westminster, le château d'Oxford mais aussi le très réputé palais de Buckingham. L'exportation de la pierre de Caen ne s'arrête pas là. Elle a servi aussi à l'aménagement d'autels d'églises, sur quelques monuments de New York par exemple, mais d'autres destinations ne sont pas en reste : la Belgique, l'Allemagne et plus récemment l'Arabie saoudite. Pour résumer, elle est recherchée partout dans le monde, mais pas à n'importe quel prix. "La pierre de Caen est une pépite, c'est comme un trésor, continue le spécialiste. Si on la compare à du marbre italien, on s'en approche." À l'époque, cette pierre était vendue environ 1 000 €/m3 hors taxes. Travaillée par des tailleurs de pierre ou des sculpteurs, elle peut désormais coûter 3 000 €/m3. "C'est une pierre avec une forte valeur ajoutée", martèle Frédéric Coyer. Si bien qu'aujourd'hui, elle sert de produit de luxe pour les villas de milliardaires en Floride ou encore dans de petites quantités en Inde et en Chine.