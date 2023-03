[Photos] Caen. Dans les coulisses de l'hôtel de ville

Trousseau de clés en main, direction la salle du réfectoire aux côtés de Maïwen Boivin. C'est ici que les moines de l'Abbaye aux Hommes venaient déjeuner au XIe siècle, avant que cette salle ne serve de cantine pour les élèves du lycée Malherbe. La guide s'arrête devant des tableaux de l'époque. On y voit quelques taches. "Le jeu préféré des lycéens était le lancer de purée. Les peintures ont dû être restaurées pour enlever les traces de nourriture séchée." Nous quittons cette pièce de 30 m de long sur 9 m de large, "la plus grande de l'hôtel de ville", passons par le cloître, lieu de photos par excellence lors de mariages, avant d'accéder à l'ensemble des salles de l'ancien monastère. Sur la gauche, une porte en bois impressionnante. Nous entrons dans le salon et salle à manger du maire. Dans le plus grand des secrets, se trouve une pièce inédite : la chambre de la reine d'Angleterre.

La chambre de la Reine d'Angleterre.

La visite se poursuit. Nous voilà face à une grande porte en forme arrondie qui donne sur la salle Joseph Poirier dans l'aile Ouest, "une salle très spéciale, qui résonne énormément", selon la guide, en forme ovale, avec, au sol, une rosace en trompe-l'œil.

La salle Joseph Poirier et sa rosace en trompe-l'œil.

Portes magiques et faux plafond

Au rez-de-chaussée, nous rejoignons l'aile Est qui ne peut être qu'ouverte par les gardes de l'hôtel de ville et les guides. Il fait frais et une odeur de bois se dégage. Nous traversons la célèbre salle des mariages puis, un peu plus loin, se trouve un passage secret pour rejoindre l'église Saint-Étienne, sans faire le tour par l'extérieur. Une clé spéciale est nécessaire pour y accéder. Guillaume Vérel, garde depuis 24 ans, se mue en passe-partout. "Personne ne passe par ici, sourit-il. Quand il y a du vent, il y a des drôles de bruits." Il connaît l'hôtel de ville comme sa poche. Direction les sous-sols. L'accès se fait uniquement par une petite porte blanche à l'arrière de la mairie "ou par les cuisines, mais seuls deux trois initiés ont réussi", plaisante Arnaud Poitvin, responsable des gardes depuis 25 ans. Se trouve un ancien pressoir à pommes. Trois tonneaux à cidre de l'époque sont recouverts de toiles d'araignées.

Le pressoir à pommes dans les sous-sol.

Il faut faire attention où l'on met les pieds afin d'accéder au local d'archives, un lieu très prisé.

La salle d'Archives, en sous-sol.

Dans la salle du conseil municipal, surprise : les agents découvrent avec nous un passage qui nous mène dans une tour de la salle des gardes, à environ 15 m de haut. "On découvre de nouvelles choses tous les jours. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une pièce que je ne connaissais pas en tirant sur une trappe dans un faux plafond !", évoque Guillaume. Un vrai labyrinthe rempli de surprises.