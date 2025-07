Insolite. Le plus vieux des fromages normands fête cette année ses… 990 ans !

C'est le patriarche des fromages de Normandie. Le neufchâtel, originaire du pays de Bray, et de la ville de Neufchâtel, est mentionné pour la première fois en… 1035 ! Plus vieux que le camembert, plus ancien que le pont-l'évêque, ce fromage à pâte molle a traversé les siècles sans prendre une ride (ou presque). Son secret ? Une moisissure bienveillante, le pénicillium, qui se développait naturellement dans les caves des fermes brayennes, offrant au fromage sa croûte blanche et son goût unique.

Quand les cœurs fondaient pour les soldats anglais

Au Moyen Age, pendant les nombreux échanges (pas toujours pacifiques) entre Anglais et Normands, le Neufchâtel s'exporte… dans les cœurs. Littéralement. On raconte que les jeunes fermières normandes offraient ce fromage en forme de cœur aux soldats anglais pour leur témoigner leur affection. Une jolie légende culinaire qui a traversé les âges et qui explique encore aujourd'hui la forme la plus iconique du neufchâtel.

D'un savoir-faire paysan à une AOP bien méritée

C'est au XIXe siècle que le neufchâtel connaît un véritable essor. Face à la demande, un fermier a l'idée de collecter les fromages non moulés chez les producteurs et de les affiner dans sa propre cave. C'est ainsi que naissent les collecteurs-affineurs, comme la fromagerie Lhernault, encore active aujourd'hui. Malgré l'industrialisation après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux producteurs locaux ont continué à transformer leur lait eux-mêmes. Pour protéger ce patrimoine vivant, un syndicat est créé en 1957, et le neufchâtel décroche l'Appellation d'origine contrôlée (AOC) en 1969, devenue AOP depuis.

Le Neufchâtel s'invite à Paris !

Du 11 au 18 octobre 2025, à l'occasion de la Semaine des Fromages AOP de Normandie, 55 fromageries parisiennes mettront à l'honneur le plus ancien fromage normand : le neufchâtel. Au programme : dégustations, animations et surtout, l'occasion de redécouvrir le goût authentique d'un fromage chargé d'histoire, aussi tendre qu'intemporel.

Alors, cette année, pourquoi ne pas craquer pour un peu de neufchâtel ?