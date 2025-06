Consommation. 89 millions de litres, 10 000 tonnes, jusqu'à 1,2kg… Les chiffres impressionnants derrière les fromages AOP de Normandie

Economie. Vous pensiez tout savoir sur les fromages normands ? Attendez de voir les coulisses. Derrière les fromages AOP de Normandie, il y a des chiffres complètement fous : des millions de litres de lait, des tonnes produites chaque année, et même un livarot de 1,2 kilo. On a plongé dans les données, et croyez-nous, elles donnent le tournis.