Consommation. Classement des fromages préférés des Français : la Normandie a-t-elle perdu sa couronne ?

Il est solide, affiné, et il plaît : le comté reste en 2025 le fromage préféré des Français, avec 44% des suffrages. Ce roi des montagnes semble avoir détrôné les stars du bocage normand dans les cœurs (et les assiettes) des Français. Pourtant, longtemps, c'était le camembert qui faisait figure d'ambassadeur national…

Camembert : la chute d'un monument normand

Autrefois indéboulonnable, le camembert n'arrive aujourd'hui qu'en deuxième position, avec 31% des votes. Certes, c'est encore honorable, mais loin du plébiscite d'antan. Signe des temps ou changement d'habitudes ? Le fromage à croûte fleurie n'est plus aussi universel qu'avant. Et ce n'est pas mieux pour ses voisins : le pont-l'évêque plafonne à 8%, avant-dernier du classement…

• A lire aussi. Selon le CNRS, le camembert, emblème de la Normandie, est au bord de l'extinction

Un goût de revanche pour les fromages de montagne

Pendant que la Normandie vacille, les Alpes rayonnent. Reblochon (23%), tomme de Savoie (19%), beaufort (16%), morbier (17%)… Les fromages savoyards connaissent un succès croissant. Moins clivants, plus doux, ils s'imposent sur les plateaux.

Des préférences marquées selon l'âge et la région

Les 18-24 ans, par exemple, boudent le camembert : ils ne sont que 19% à le citer parmi leurs préférés. A l'inverse, les plus de 65 ans restent attachés à ces classiques normands. Le terroir reste aussi un facteur important : les habitants du nord-ouest, donc la Normandie, sont un peu plus nombreux à défendre leurs produits, mais pas au point de les remettre au sommet du classement national.

Fait surprenant : ce sont les habitants du nord-est qui affichent la plus forte préférence pour le camembert, devant même les Normands ! Et autre twist inattendu : le Pont-l'évêque séduit davantage en Ile-de-France, où il est plus apprécié qu'en Normandie elle-même.

• A lire aussi. On vous dévoile la recette du gagnant de "Top Chef" 2024 à base de mimolette d'Isigny, star du dernier épisode

Méthodologie :

Sondage réalisé par OpinionWay pour l'Académie Phormos, auprès d'un échantillon représentatif de 1 014 Français âgés de 18 ans et plus, interrogés en ligne les 14 et 15 mai 2025. Méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région). Marge d'incertitude : entre 1,4 et 3,1 points.