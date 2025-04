Orne. Son fromage de chèvre au caramel beurre salé a été récompensé

Passionnée depuis toute petite, Dorine Brisard a lancé son élevage de chèvres en mars 2023 au Ménil-Erreux, près d'Alençon. A seulement 22 ans, elle a rejoint le Gaec familial, composé de ses parents et de ses deux frères. Sur son exploitation, Dorine Brisard élève des chèvres peu répandues. "Ce sont des Anglo-nubiennes, précise-t-elle. Elles ont un lait plus riche et plus fromageable, ça donne un fromage plus onctueux et un goût un peu différent."

Son produit star : le Carachèvre !

A l'année, 45 à 50 chèvres produisent 2 litres par jour sur 300 jours. "On a un petit peu moins de lait par chèvre, mais le rendement est meilleur", assure-t-elle. Jusqu'alors, tout le lait est transformé en fromage : classiques, enrobés, bûches ou apérichèvres. Cependant, son produit star est le Carachèvre, un fromage frais avec un cœur de caramel au beurre salé certifié "Prestige" par le label Orne Terroirs. "Dans la famille, on est assez fan du caramel, surtout mon père", sourit la jeune femme, qui cherchait au départ à lui faire plaisir.

Bientôt un fromage de chèvre au chocolat

Bientôt, le lait servira aussi à produire des yaourts. "La texture devrait être plus épaisse qu'un yaourt classique au lait de chèvre", explique Dorine Brisard. Elle souhaite commencer à créer cette nouvelle gamme au cours du printemps. Les goûts devraient comprendre nature, citron, noix de coco et fruits rouges. Avant ce projet, un nouveau fromage de chèvre va faire son apparition en vitrine pour Pâques : le Chocochèvre, l'équivalent du Carachèvre mais avec du chocolat.

Où retrouver ses produits ?

Tous les fromages de Dorine Brisard sont à vendre sur l'exploitation, route des Neufs Essarts à Ménil-Erreux. Le magasin fermier est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi de 16h à 18h30, avec la possibilité également d'assister à la traite des chèvres. La jeune femme est aussi à retrouver sur le marché d'Argentan le mardi matin, celui d'Alençon le jeudi matin et sur la place du Gué-de-la-Chaîne, près de Bellême, le samedi matin.