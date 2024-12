Un repas de Noël version ornais

Les communes ont installé leurs illuminations, les vitrines des commerçants sont décorées et il a même déjà neigé ! C'est parti pour la dernière ligne droite jusqu'aux fêtes de fin d'année. En parallèle de vos marathons de films de Noël, la rédaction vous propose de vous attarder sur ce que vous allez pouvoir servir à vos invités lors des différents repas qui approchent, et en particulier des idées à base de produits ornais et locaux. La première chose importante à savoir, c'est que consommer des produits du terroir "n'est pas toujours plus cher", assure Christelle Moussay, animatrice pour le label Orne Terroirs qui regroupe 430 produits agréés. "Souvent, on se donne un a priori sur le fait que si c'est un produit local, c'est forcément plus cher mais ce n'est pas vrai. Par contre, il ne faut pas trop d'intermédiaires, et c'est souvent ça la différence. Vous pouvez avoir un très bon produit local, si vous allez le chercher chez le producteur, c'est quand même beaucoup plus accessible", explique-t-elle.

Des épiceries sociales

D'autres solutions existent. A Alençon, deux épiceries sociales sont décrites par l'animatrice comme de véritables "cavernes d'Ali Baba des produits du terroir". Le collectif d'urgence, situé rue Arago, propose notamment des produits issus de son propre travail de maraîchage au jardin de l'espoir, qui fait office de chantier d'insertion.

L'épicerie pédagogique du lycée Maréchal-Leclerc, L'épicerie de vos envies, propose également des produits du terroir. Elle est ouverte tous les vendredis, tenue par des élèves du CAP Equipiers polyvalents du commerce.

Quelques idées pour le repas

Si l'objectif est de faire le repas de Noël le plus ornais possible, il faut tirer un trait sur les produits de la mer. La meilleure solution pour une entrée est l'incontournable foie gras, produit par exemple à Boucé (voir ci-dessous). Mais la famille Hebert n'est pas la seule. Deux autres producteurs de foie gras sont installés dans l'Orne, à Rives d'Andaine et Mortrée. Pour le plat, le département regorge d'éleveurs de volailles, de bœufs ou de porcs, mais vous pouvez opter sur un plat plus insolite. Dans le petit village de Fay, entre Mortagne-au-Perche et Gacé, un couple élève des cerfs et des biches. La ferme du Moncel vend de la viande de daguets (jeunes cervidés) qui ont entre 18 et 24 mois. Enfin en dessert, que vous préfériez une bûche de Noël pâtissière ou glacée, les pâtissiers chocolatiers sont nombreux à se démener sur la période des fêtes. Certains créent des montages en chocolat comme la pâtisserie Lecointre, à Argentan.

"Il ne faut pas hésiter à manger local, car c'est l'économie de notre territoire et on est assuré d'une certaine qualité de produit avec un savoir-faire", conclut l'animatrice d'Orne Terroirs.