Caen. Dans le quartier Couvre-chef, des animations trois fois par semaine

Tout l'été, la Ville de Caen a proposé les Quartiers d'été, un rendez-vous convivial construit avec les associations et les habitants. Ces animations s'achèveront le 31 août par une soirée festive et une rétrospective des moments partagés.

Dans le quartier de la Folie-Couvrechef, l'initiative prend la forme de trois rendez-vous hebdomadaires : le lundi sur la place du Puits, le mercredi dans différents lieux du quartier et le vendredi du côté du Ribot. A chaque fois, la convivialité est au cœur des rencontres : un espace buvette, un coin pour les plus petits avec peinture, plantations ou jeux, et des animations variées proposées avec l'aide d'associations partenaires.

L'idée, résumée par Pierre Godet, directeur de l'Espace 3A qui coorganise l'événement, est simple : "Etre dehors, aller à la rencontre des habitants. Certains ne partent pas en vacances, alors il est important d'être présent pour leur offrir une alternative."

Toute la programmation est à retrouver sur le site de la Ville de Caen (caen.fr).