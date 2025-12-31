Musique. Le grand retour d'Orelsan : que valent les ventes de son dernier album ?

Figure incontournable du rap français, Orelsan n'a jamais renié ses racines normandes, qu'il revendique depuis ses débuts. De Caen aux plus grandes scènes, l'artiste a bâti une carrière solide, couronnée par de nombreuses récompenses. Avec "La fuite en avant", son cinquième album, le rappeur livre un projet personnel, marqué par la maturité et le regard qu'il porte sur sa vie et sa notoriété. Pensé en lien avec son film Yoroï, le disque multiplie les collaborations surprenantes, comme celle avec Thomas Bangalter du groupe Daft Punk, et accompagne une tournée déjà très attendue en 2026 avec des passages les 16, 17 et 18 janvier au Zénith de Caen et le 16 mars au Zénith de Rouen.

Des chiffres solides dans un contexte très concurrentiel

Dès sa sortie, "La fuite en avant" s'est installé parmi les albums les plus suivis de la fin d'année. En première semaine, le projet s'est écoulé à plus de 58 000 exemplaires, un démarrage notable dans un marché dominé par le streaming.

Deux mois après sa sortie, l'album cumule environ 126 000 ventes en France. Si la performance est plus mesurée que celle de son précédent disque, Orelsan conserve une popularité intacte, comme en témoignent les 300 000 billets de concert vendus en un temps record et sa présence annoncée en tête d'affiche des festivals à venir.