[Photos] Caen. Orelsan à la rencontre de son public : "Il a une vraie place dans mon cœur"

Culture. Le rappeur Orelsan organisait une séance de dédicace à la Fnac du centre-ville de Caen ce samedi 8 novembre. Environ 300 chanceux ont eu l'occasion d'échanger quelques mots avec leur idole.

Publié le 08/11/2025 à 16h08 - Par Lilian Fermin
Orelsan était à la rencontre de son public ce samedi 8 novembre.

Il y avait foule pour la venue d'Orelsan ce samedi 8 novembre. Le rappeur local, qui a sorti hier son album La Fuite en avant, et qui est toujours à l'affiche au cinéma avec Yoroï, rencontrait son public à la Fnac de Caen à partir de 14h. Environ 300 personnes ont pu repartir avec une photo, une dédicace, et des souvenirs pour la vie.

Ce fan d'Orelsan est venu de l'Oise pour pouvoir approcher le rappeur normand.Ce fan d'Orelsan est venu de l'Oise pour pouvoir approcher le rappeur normand.

Un artiste accessible

C'est le cas de Maël Alimpic, 12 ans. "Il est trop gentil, j'adore ses chansons, il a une vraie place dans mon cœur", assure-t-il. Son avis sur l'album ? "Trop bien ! Toutes les chansons sont bien rythmées, j'adore."

Orelsan est arrivé aux environ de 14h20 à la Fnac de Caen. Seuls quelques chanceux avaient leurs billets pour rencontrer le Caennais.Orelsan est arrivé aux environ de 14h20 à la Fnac de Caen. Seuls quelques chanceux avaient leurs billets pour rencontrer le Caennais.

Même constat pour Pauline Lebossé et Mathilde Vauquelin, qui ont déjà leurs places pour le voir sur scène à Caen, Rouen, Beauregard, et Paris ! "Il est hyper accessible malgré son succès. Il pourrait se passer de ce genre d'évènement", entonnent-elles en chœur. 

La queue pour l'évènement, prévu pour se dérouler de 14h à 17h dans le centre-ville de Caen.La queue pour l'évènement, prévu pour se dérouler de 14h à 17h dans le centre-ville de Caen.

Qu'ont-ils pensé de l'album ?

Si toutes les chansons de La Fuite en avant sont des tubes selon elle, une en particulier les a marquées : "Boss, car on est des nanas, et avec cette chanson on se rend compte que tous les mecs sont pareils : dans les couples, ce sont les filles les 'boss'", s'amusent-elles.

La figurine OrelSama, que peuvent se procurer les fans de l'artiste.La figurine OrelSama, que peuvent se procurer les fans de l'artiste.

Si Maël Alimpic a eu un gros coup de cœur pour Les monstres, mais aussi Le pacte et Ailleurs, Jade Ferreira abonde dans le sens des deux filles. "L'album est incroyable, surtout Boss, la musique que j'ai préféré." Mais Orelsan a-t-il raison dans ses paroles ? "Je ne vais pas lui donner tort !", s'exclame la fan, repartie avec un album et un vinyle dédicacés. 

Orelsan a signé plusieurs albums ce samedi 8 novembre.Orelsan a signé plusieurs albums ce samedi 8 novembre.

Orelsan, accompagné de son équipe, et notamment Clara Choï, actrice dans Yoroï, ou ses compères de toujours, Skread et Ablaye, prennent ensuite la direction de l'UGC Mondeville, où ils présenteront le film au public.

Reportage avec les fans

